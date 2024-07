مشاهد دمار هائلة للإعصار بيريل في أمريكا.. توقعات بالأسوأ (فيديو)

آثار مدمرة وكارثية خلفها الإعصار بيريل بعدما لقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص حتفهم جرّاء ضرب الإعصار جنوب شرق تكساس ولويزيانا في أمريكا، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، وأغرق هيوستن بأمطار غزيرة ورياح قوية، ووثقت مقاطع الفيديو مشاهد الدمار التي أحدثها الإعصار.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد تحوّل تصنيف الإعصار بيريل إلى منخفض استوائي، إذ من المتوقع أن يصل خطر الأعاصير إلى ميسوري وتينيسي وكنتاكي وإلينوي وإنديانا وأوهايو، ومن المتوقع أن يتحرك بيريل شرقًا عبر الولايات الوسطى في أمريكا، بما في ذلك ولاية مسيسيبي، في وقت لاحق من الأسبوع، كما يتوقع أن يتخطى الإعصار مناطق وسط وغرب تكساس، وهي المناطق التي تعاني حاليا من مستويات معتدلة إلى شديدة من الجفاف.

وحذر المسؤولون من رياح مدمرة وأمطار غزيرة قد يصل منسوبها إلى 38 سنتيمترا، وعواصف تهدد الحياة، وجرى إلغاء أكثر من 1100 رحلة جوية في مطار هيوستن الرئيسي يوم الاثنين، وفقًا لموقع «flightaware».

وأكد موقع «poweroutage.us» إن نحو 2.6 مليون عميل في تكساس، كانوا بدون كهرباء بداية من ليل الاثنين، مع الإبلاغ عن بعض الانقطاعات أيضًا في لويزيانا.

I believe this jaw dropping flow / storm surge is counter surge from Matagorda Bay squeezed into the channel between Sargent Beach and the main land. This is incredible flow velocity over the main road out of Sargent. Potent backside of Hurricane Beryl pic.twitter.com/OPAeyUWKmr