إعصار بيريل المدمر يهدد 6 ولايات أمريكية؟.. من الفئة الخامسة ويتجه نحو المكسيك

حالة من القلق يعيشها سكان العالم، بالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية بعد إعلان المركز الوطني للأعاصير الأمريكية، اقتراب إعصار بيريل من الفئة الخامسة وزحفه نحو منطقة جزر الكاريبي، ما يهدد بحدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة في بعض هذه المناطق.

إعصار بيريل الأخطر في العالم

من المتوقع أن يضرب إعصار بيريل 6 ولايات أمريكية، من بينهم تكساس التي يصلها نهاية الأسبوع الجاري، ويشمل مسار العاصفة ولايات «لويزيانا وأركنساس وتينيسي وميسيسيبي وكنتاكي»، بحسب نموذج قدمه خبير الأعاصير الدكتور ليفي كوان، مشيرا إلى أن سرعة العاصفة تتراوح بين 175 إلى 220 كم في الساعة، ما يسبب أضرارًا كارثية، الأمر الذي أثار تساؤلا «هل يصل هذا الإعصار إلى الوطن العربي».

الأرصاد توضح مدى تأثر الدول العربية بالإعصار

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن إعصار بيريل لا يؤثر على الدول العربية بشكل عام.

وتابع القياتي إلى أنه طبقا للتوقعات فإن الإعصار يتجه حاليا إلى المكسيك، وبالتالي يكون بعيدا تماما عن أغلب المنطقة العربية، حيث تحتاج الأعاصير لشروط معينة لظهورها ومنها وجود مسطح مائي كبير وأن تتجاوز درجات حرارة سطح الماء 28 درجة مئوية.