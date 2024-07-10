«دراسة وتسجيل العظام الآدمية».. دورة تدريبية للعاملين بـ«السياحة»

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة، عقد دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة بعنوان «دراسة وتسجيل العظام الآدمية للمبتدئين»، المقرر انعقادها خلال الفترة من 21 حتى 23 يوليو 2024، بمقر المركز العلمي لتدريب القاهرة والجيزة في سقارة.

اشتراطات التقدم لحضور الدورة التدريبية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان، إلى أنّه يشترط في المتقدمين لحضور الدورة التدريبية «دراسة وتسجيل العظام الآدمية للمبتدئين»، أن يكون من الآثاريين وأخصائي الترميم العاملين بنطاق محافظات القاهرة الكبرى، على ألا يكون قد حصل على التدريب من قبل شريطة إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب.

كيفية التقديم لحضور الدورة التدريبية

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّه على الراغبين من العاملين بالوزارة فى حضور الدورة التدريبية «دراسة وتسجيل العظام الآدمية للمبتدئين»، استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط، وملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي بالوزارة ، موضحًا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، في موعد أقصاه الأحد المقبل 14 يوليو.