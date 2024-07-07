اتحاد شباب المصريين بالخارج يضع خطة لدعم السياحة وجذب المستثمرين

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن وزارة الخارجية قادرة على تحقيق نقلة نوعية في ملف المصريين بالخارج، وذلك من خلال الانتشار الكبير للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

استمرار النجاح الكبير للدبلوماسية المصرية

وقال رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية اليوم، إن السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية يتمتع بخبرات كبيرة تجعله قادرا على استمرار النجاح الكبير للدبلوماسية المصرية، مشيرا إلى أن الاتحاد سينسق مع الوزارة لتنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بالمصريين في الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السفارات المصرية للتيسير على أبناء الجالية المصرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من وضع استراتيجية للمساهمة في تنشيط السياحة وجذب المستثمرين من أبناء مصر بالخارج وسيتم التعاون مع وزارة السياحة في مشروع مصر جميلة لدعم السياحة المصرية والترويج لها في بلد إقامتهم وتشجيعهم على زيارة الأماكن السياحية والأثرية بها، وتعريفهم بروابط الحضارات المشتركة وتنمية روح الانتماء لديهم وجعلهم يشعرون بالفخر تجاه بلدهم وحضارتها العريقة.

إطلاق أولمبياد المصريين في الخارج

ومن جانبه، قال سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد، إن من ضمن أنشطة الاتحاد إطلاق أولمبياد المصريين في الخارج بالتعاون مع وزارة الشباب حيث ستجري المنافسات في عدة ألعاب رياضية وثقافيه داخل مصر لأبناء المصريين فى الخارج العائدون لقضاء إجازاتهم وذلك بهدف تشجيعهم على زيارة البلاد.

من جانبه، قال علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج، أنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية لعقد لقاء شباب المستثمرين بالخارج لمساعدتهم على الاستثمار الجاد في مصر لتوفير فرص العمل وجذب العملة الصعبة خاصة أن المناخ المصري واعد وجاذب الاستثمار.

وأكد أمين صندوق الاتحاد، أن إسناد مهمة متابعة ملف المصريين بالخارج للسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية خطوة مهمة خاصة أنه لديه خبرات كبيرة في ذلك الملف إذ تقلد العديد من المناصب الدبلوماسية منها وزير مفوض في السفارات المصرية بباريس ولبنان والبرتغال.

ولفت إلى أنه سيتم عقد لقاء تنسيقي مع أعضاء الاتحاد المقيمين بالخارج للتنسيق لمؤتمر الهجرة المقام في 4 أغسطس المقبل تحت إشراف وزارة الخارجية والهجرة.