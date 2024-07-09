أول تعليق من موتيابا لاعب الزمالك على اعتناقه الإسلام.. عاجل

علق اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب نادي الزمالك على اعتناقه الديانة الإسلامية عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر ترافيس موتيابا تهنئة زميله في فريق الزمالك حمزة المثلوثي بمناسبة اعتناقه للإسلام وعلق عليها: «الحمد لله».

واعتنق الدولي الأوغندي رافيس موتيابا نجم نادي الزمالك الديانة الإسلامية، وفقًا لما كشفه زميله التونسي حمزة المثلوثي.

موتيابا يعتنق الإسلام وعبر حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشر حمزة المثلوثي صورة عبر خاصية «استوري» صورة تجمعه بالأوغندي ترافيس موتيابا محترف نادي الزمالك، معلقًا عليها «مرحبًا بك في الإسلام يا أخي».

ومن جانبه، كشف محمد أشرف روقا عن تغيير موتيابا لاسمه ليصبح «جمال» وفقًا لما نشره على حسابه على إنستجرام.

إذ كتب روقا: «مرحبًا بك في الإسلام أخي جمال».