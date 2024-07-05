تحرك عاجل من الزمالك بعد عقوبة «كاف» بسبب نهائي الكونفدرالية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أول تحرك من جانب النادي، بعد العقوبة الموقعة عليه من جانب الاتحاد الإفريقي «كاف»، بسبب أحداث مباراة نهضة بركان التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بنهائي الكونفدرالية.

الزمالك يستأنف على قرار عقوبة كاف

وأكد مصدر داخل النادي في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، أن نادي الزمالك، سيتقدم بتظلم على العقوبة الموقعة من جانب الكاف خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب أحداث نهائي الكونفدرالية الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، مشيراً إلى أن النادي يعترف ببعض الأخطاء حول تنظيم المباراة.

وقرر الاتحاد الإفريقي تغريم الزمالك 200 ألف دولار بجانب حرمانه من جماهيره 4 مباريات مع إيقاف التنفيذ في مباراتين وحسب اللائحة يحق لنادي الزمالك تقديم استئناف ضد هذه العقوبة خلال 3 أيام من إصدار العقوبة.