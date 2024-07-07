لقطة إنسانية من جماهير الزمالك لأحمد رفعت بعد رحيله: أوجع قلوبنا

منذ الدقيقة الأولى لانطلاق مباراة الزمالك والإسماعيلي، لم تهدأ هتافات جماهير الفريقين، باسم أحمد رفعت الذي وافته المنية قبل ساعات، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ، رغم تحسن حالته الصحية منذ الوعكة الأولى، ليكون هو عنوان مباراة الدراويش والفارس الأبيض.

جماهير الزمالك تدعم لاعب الفريق السابق أحمد رفعت

«توقف قلبه وأوجع قلوبنا في الجنة يا رفعت».. لم تتوانَ جماهير الزمالك في دعم أحمد رفعت خلال مباراة الإسماعيلي، التي تقام ضمن منافسات دوري نايل، وذلك من خلال رفع لافتة تحمل كلمات مؤثرة، تشير إلى حالة الحزن التي يعيشها الجماهير منذ إعلان وفاة اللاعب صاحب الـ31 عامًا.

اهتزت مدرجات ملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي بهتافات لم تهدأ، منذ إطلاق صافرة بداية اللقاء، لينادي جميع الحضور في المدرجات باسم رفعت وسط هتافات: في الجنة يا رفعت.

مسيرة أحمد رفعت قبل الرحيل

تحمل جماهير الزمالك ذكريات لأحمد رفعت، الذي دافع عن ألوان الفريق في وقت سابق، قادمًا من إنبي، قبل أن ينتقل إلى المصري ومنه إلى مودرن سبورت، ليودع جماهيره من صفوف مودرن سبورت.

أحمد رفعت ارتدى قميص الأهلي في وقت سابق، وذلك لمدة مباراة وحيدة فقط، بعدما وقع الاختيار عليه من قبل إدارة المارد الأحمر لتمثيل الفريق ضمن مجموعة من النجوم، من أجل المشاركة في ودية أتلتيكو مدريد الشهيرة، والتي كانت دعوة لمناهضة الإرهاب حول العالم، وانتهت بانتصار الروخي بلانكوس بثلاثية مقابل هدفين، من تسجيل مؤمن زكريا وأحمد الشيخ.