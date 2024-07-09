مراسل «القاهرة الإخبارية»: 26 شهيدا في غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في خان يونس، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة منذ قليل باتجاه شارع صلاح الدين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والذي يتعرض منذ صبيحة هذا اليوم إلى غارات متعددة، حيث قصفت الطائرات قبل هذه الغارة منزلا لعائلة «أبو فريح»، ما أدى لارتقاء 17 شهيدا معظمهم من النساء والأطفال.

ارتقاء 26 شهيدا

وأضاف «جبر»، في رسالة على الهواء، أن المحافظة الوسطى في قطاع غزة، وتحديدا مخيم البريج، شهد قصفا من طائرات الاستطلاع مجموعة من المواطنين ما أدى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بإصابات متفاوتة الخطورة، ما يعني أنه خلال الساعات الأخيرة سقط في المحافظة الوسطى ما يزيد عن 26 شهيدا في غارات متتالية شهدتها مخيم البريج والنصيرات.

وأشار إلى أن الأطراف الشمالية من مخيم النصيرات شهدت قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية التي تتركز بشكل عشوائي باتجاه مدينة الزهراء ومنطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى، لافتًا أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تقصف وتدمر أحياء مدينة رفح الفلسطينية، الذي طال منطقة العلم، وهي ساحلية بأطراف منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين.