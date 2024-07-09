مناطق انقطاع المياه بمركز ومدينة قلين بكفر الشيخ غدًا.. وخط ساخن للحل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، انقطاع وضعف المياه عن مركز ومدينة قلين، غداً الأربعاء، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، ولمدة 8 ساعات، للصيانة.

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات في قلين

وذكرت الشركة، في بيان، أنّ المناطق التي ستتأثر بانقطاع وضعف مياه الشرب هي مدينة قلين وقرى «الحرية، والبكاتوش، ونشرت، وطويلة نشرت، والمنشأة الصغرى»، وذلك نظراً لتوقف محطة مياه قلين ومحطة مياه صروة، لتنفيذ أعمال تطهير مياه «مصرف بحر نشرت»، من قِبل وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

تدبير سيارات مياه شرب

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.