جدول امتحانات الدور الثاني لصفي النقل الإعدادي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي، للعام 2023 - 2024، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

- السبت 27 يوليو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 28 يوليو 2024: مادتي العلوم، والهندسة.

- الاثنين 29 يوليو 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الدينية.

- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادة الجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي

- السبت 27 يوليو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والحاسب الآلي.

- الأحد 28 يوليو 2024: مادتي الجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 29 يوليو 2024: مادتي العلوم، والتربية الدينية.

- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الهندسة، والتربية الفنية.

- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادة اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الإعدادي بكفر الشيخ، للعام 2023 - 2024، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري.

إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.