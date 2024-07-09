محافظ كفر الشيخ يوجه بتعزيز خدمات المستثمرين في المناطق الصناعية

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمحافظة، والتي تُعد الواجهة الصناعية للمحافظة.

خدمات فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بكفر الشيخ

وتعرف المحافظ من مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن جهود الفرع، وما يقوم به من خدمات من خلال إصدار رخص التشغيل، والسجل الصناعي، ورسوم متابعة رخص التشغيل السنوية، وتصاريح التشغيل المؤقتة، واعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات، وموافقات الغاز، وموافقات السولار، وتقوم الهيئة بإصدار رخصة التشغيل خلال يوم أو يومين عمل من تاريخ استلام الطلب، كما تم التطرق إلى العدد الإجمالي للمستثمرين الوافدين على فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية داخل المحافظة من تاريخ افتتاحه وعددهم 643 مستثمرا، وعدد الرخص المصدرة حديثًا 242، وعدد السجلات الصناعية المصدرة 204، كما أنّ الأنشطة المرخصة بالمحافظة عبارة عن 159 مصنع غذائي، و15 نشاطا معدنيا، ونشاطا تعدينيا، ونشاطا دوائيا، و31 نشاط غزل ونسيج، بإجمالي 4024 فرصة عمل.

‏كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مؤكدًا أنّ مكتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بديوان عام المحافظة، يقوم بحصر الفرص الاستثمارية المتاحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وطرحها للمستثمرين، من خلال الترويج لها، وكذا يقوم باستقبال المستثمرين، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، وتلقي طلبات تخصيص الأراضي، موضحًا أنّ المناطق الصناعية بـ«بلطيم، ومطوبس» بها مشروعات متعددة الأنشطة تقوم بالتصدير للسوق المحلي والأسواق العربية والأوروبية، وتقوم الهيئة أيضًا بجذب المستثمرين وإطلاعهم على الحوافز والضمانات الاستثمارية التي تُقدمها الدولة، تشجيعًا للمستثمرين وتماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم الاستثمار.

وذكر المحافظ، أنّ مكتب الهيئة يقوم بتقديم كافة الخدمات الفنية والقانونية الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت من خلال مراكز خدمات المستثمرين، وتمثل الهيئة في كافة اجتماعات مجلس إدارة المناطق الصناعية واللجان الأخرى ذات الصلة.

المحافظ يتفقد الهيئة العامة للاستثمار بكفر الشيخ

واستمع محافظ كفر الشيخ، لشرح مفصل من مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار بكفر الشيخ، عن كيفية التعامل مع المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات خارج المناطق الصناعية، والمتمثلة في مشروعات محطات تموين السيارات بأنواعها «سولار - بنزين - غاز - كهرباء»، ومحطات فرز وتعبئة الخضار والفاكهة، وثلاجات حفظ الخضار والفاكهة، وكذا مشروعات الخدمات التعليمية والمتضمنة «المدارس الخاصة والدولية والمعاهد العليا والجامعات»، إلى جانب التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فيما يتعلق بالمشروعات الصناعية الصغيرة والمتناهية الصغر داخل الأحوزة العمرانية بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

‏وقال المحافظ، أنّه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بنطاق المحافظة والجاري طرحها على المستثمرين والبالغ عددها 5 فرص كمرحلة أولى، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وتم الانتهاء من تسعيرها وعرضها على الخريطة الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي ستحقق طفرة اقتصادية واستثمارية بمحافظة كفر الشيخ، وتم الإعلان عنها في 23 من يونيو الماضي، هذا بالإضافة إلى نشاط الاستثمار السياحي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة في دعم الاستثمار،.وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث تم عمل فريق من إدارة الاستثمار للتواصل مع إدارات الاستثمار بنطاق المحافظة للمتابعة اليومية، هذا وقد تم تشكيل مجلس إدارة مؤقت لمستثمري المنطقة الصناعية بمطوبس للوقوف على متطلبات المنطقة وسُبل دعمها، لتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أنّه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعمل الدولة على تعزيز التنمية الصناعية بشكل كبير، وإقامة العديد من المجمعات والمدن الصناعية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للشباب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، وتعتمد هذه الجهود على تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة حجم الصادرات، وتعكس هذه السياسات الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الاستثماري، وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الاقتصاد بشكل مستدام.