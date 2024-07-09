نبات الصبار مهدد بالانقراض بسبب تغير المناخ في أمريكا

يلقي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق عالميًا بظلاله على البيئة في أمريكا والعالم، وبسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير المناخ، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من اقتراب انقراض نوع كامل من النباتات لأول مرة، مما أثار مخاوف من تغير البيئة الساحلية الأمريكية.

النوع الكامل من النباتات المهدد بالانقراض حديثًا في الولايات هو أشجار الصبار بولاية فلوريدا الأمريكية، كما أن أنواعًا أخرى من نباتات الصبار قد فقدت على مستوى العالم بسبب تغير المناخ والعديد من العوامل الأخرى المرتبطة به، بحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي.

انقراض النباتات يضرب العالم بسبب المناخ

واعتقد العديد، أن الانقراضات الناتجة عن تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، هي أمر سيؤثر على الجيل القادم، لكن بسبب تغير المناخ، فالانقراض بسبب المناخ ضرب العالم خلال هذه الفترة.

أسباب انقراض الصبار

ورجح الخبراء انقراض وتدمير نباتات الصبار إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع مستويات سطح البحر والعواصف التي تجلب المياه المالحة وتجرف التربة، إلى جانب الدمار الناتج عن الحيوانات والذي قد يكون مرتبطًا أيضًا بالفيضانات.

ومن المتوقع خلال السنوات القادمة، أن يتم إدخال النباتات المزروعة إلى موطن اصطناعي، وهو عبارة عن إزالة للأرض، وهي منطقة آمنة من ارتفاع مستوى سطح البحر.