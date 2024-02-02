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طائرة تصطدم بعدة منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية.. وسقوط ضحايا

كتب:

محمد عبدالعزيز
06:31 ص | الجمعة 02 فبراير 2024
تحطم الطائرة

تحطم الطائرة

اصطدمت طائرة بأحد المنازل المتنقلة في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، وقال مسؤولون أمريكيون إنه جرى الإبلاغ عن العديد من الإصابات والوفيات جراء الحادث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت الصور التي نشرتها إدارة الإطفاء والإنقاذ في كليرووتر ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المنزل المدمر.

لم يعلن عن العدد النهائي للوفيات

سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في مدينة كليرووتر، قال في مؤتمر صحفي: «أستطيع أن أؤكد أن لدينا العديد من القتلى سواء من الطائرة أو من أشخاص كانوا داخل المنزل الذي اصطدمت به الطائرة»، لكن لم يعلن عن العدد النهائي للوفيات.

وبحسب «CNN»، فالطائرة من طراز Beechcraft Bonanza V35، وهي طائرة صغيرة ذات محرك واحد، وتحطمت في منطقة سكنية بالمدينة، بعد أن أرسل الطيار نداء استغاثة عبر اللاسلكي وأبلغ عن عطل في المحرك.

الأضرار طالت 4 منازل

ولم يعلن عن العدد النهائي للأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، وبحسب «إيلرز»، فطالت الأضرار 4 منازل: «المنازل المتنقلة لا تتحمل الصدمات القوية، لذا دمرته الطائرة إلى حد كبير، والتهمت النار الباقي».

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مراسل «القاهرة الإخبارية»: مقتل عدة أشخاص في تحطم طائرة بفلوريدا
بقلم محمد عبدالعزيز