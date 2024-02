طائرة تصطدم بعدة منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية.. وسقوط ضحايا

اصطدمت طائرة بأحد المنازل المتنقلة في مدينة كليرووتر بولاية فلوريدا الأمريكية، وقال مسؤولون أمريكيون إنه جرى الإبلاغ عن العديد من الإصابات والوفيات جراء الحادث، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأظهرت الصور التي نشرتها إدارة الإطفاء والإنقاذ في كليرووتر ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المنزل المدمر.

سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في مدينة كليرووتر، قال في مؤتمر صحفي: «أستطيع أن أؤكد أن لدينا العديد من القتلى سواء من الطائرة أو من أشخاص كانوا داخل المنزل الذي اصطدمت به الطائرة»، لكن لم يعلن عن العدد النهائي للوفيات.

وبحسب «CNN»، فالطائرة من طراز Beechcraft Bonanza V35، وهي طائرة صغيرة ذات محرك واحد، وتحطمت في منطقة سكنية بالمدينة، بعد أن أرسل الطيار نداء استغاثة عبر اللاسلكي وأبلغ عن عطل في المحرك.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R