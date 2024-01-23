رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير بالشأن الأمريكي يكشف أسباب انسحاب حاكم فلوريدا من السباق الرئاسي

كتب:

هانى حسن
10:39 م | الثلاثاء 23 يناير 2024
الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية

الدكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية، إن انسحاب حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من السباق الانتخابي يرجع إلى عاملين، العامل الأول هو نوع من البراجماتية والواقعية السياسية في ظل تضاؤل فرصه، فكان الرجل يراهن على أنه سيكون الحصان الأسود في هذا السباق.

ترامب يحصل على 51% في ولاية آيوا

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن انتخابات ولاية آيوا جعلت هناك فارقا ضخما بينه وبين دونالد ترامب، حيث حصل الأخير على 51%، بينما حاكم فلوريدا حصل على 21% بفارق 30 نقطة.

وأشار إلى أن العامل الثاني وهو الأهم في هذه النقطة، أن «دي سانتيس» ربما يكون أجرى صفقة مع «ترامب» يكون بموجبها جعله نائبا للرئيس في حملته الانتخابية، لذلك عقب «ترامب» على انسحابه بقوله إنهما سيعملان سويا لهزيمة الرئيس جو بايدن، ما يعطي إشارة بأن «دي سانتيس» هو المرشح المحتمل الأكبر ليكون نائبا مع «ترامب» في المعركة الانتخابية.

اقرأ المزيد:

خبير في الشؤون الأمريكية: الولايات المتحدة تتظاهر بمحاولة حل القضية الفلسطينية

الجمهوريون على صفيح ساخن.. ديسانتس منافس ترامب ينسحب من السباق الرئاسي

ديسانتيس ينسحب من المنافسة على الانتخابات الأمريكية.. من سيواجه ترامب؟

مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يسخر من ترامب بسبب أوكرانيا.. ماذا حدث؟

كل استطلاعات الرأي تصب في مصلحة ترامب بانتخابات الحزب الجمهوري

خبير في الشؤون الأمريكية: تكتلات دولية مختلفة تستعد لحروب باردة

خبير في الشؤون الأمريكية: أوكرانيا لن تنضم للناتو قبل انتهاء الأزمة
بقلم هانى حسن