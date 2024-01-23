خبير بالشأن الأمريكي يكشف أسباب انسحاب حاكم فلوريدا من السباق الرئاسي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية، إن انسحاب حاكم فلوريدا رون دي سانتيس من السباق الانتخابي يرجع إلى عاملين، العامل الأول هو نوع من البراجماتية والواقعية السياسية في ظل تضاؤل فرصه، فكان الرجل يراهن على أنه سيكون الحصان الأسود في هذا السباق.

ترامب يحصل على 51% في ولاية آيوا

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن انتخابات ولاية آيوا جعلت هناك فارقا ضخما بينه وبين دونالد ترامب، حيث حصل الأخير على 51%، بينما حاكم فلوريدا حصل على 21% بفارق 30 نقطة.

وأشار إلى أن العامل الثاني وهو الأهم في هذه النقطة، أن «دي سانتيس» ربما يكون أجرى صفقة مع «ترامب» يكون بموجبها جعله نائبا للرئيس في حملته الانتخابية، لذلك عقب «ترامب» على انسحابه بقوله إنهما سيعملان سويا لهزيمة الرئيس جو بايدن، ما يعطي إشارة بأن «دي سانتيس» هو المرشح المحتمل الأكبر ليكون نائبا مع «ترامب» في المعركة الانتخابية.