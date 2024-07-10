خبير اقتصادي: 50 ألف عامل يسابقون الزمن للتجهيز لمهرجان العلمين

تواصل 50 من الشركات المصرية الوطنية، بقوة 50 ألف عامل الزمن للتجهيزات والإنشاءات لمهرجان العلمين المزمع انطلاقه يوم 11 يوليو الجاري ويستمر حتى 30 أغسطس 2024 في الدورة الثانية للمهرجان، وذلك وفق المعلن على الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين بمنصات التواصل الاجتماعي.

مهرجان العلمين يسهم في انتعاشة للاقتصاد

ووفقا للخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، يسهم مهرجان العلمين بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد المصري عن طريق توفير فرص عمل كبيرة جدًا لعشرات الآلاف من الأسر المصرية، مع هامش ربح قوي للشركات والعمالة المصرية خلال مهرجان العلمين.

وأضاف البنا في حديثه لـ«الوطن» أن هناك فوائد كثيرة لمهرجان العلمين، منها خلق فرص عمل كثيرة لعدد كبير من الشباب خلال موسم الصيف، سواء كان ذلك عن طريق العمالة التي تساهم في تجهيز المسارح الخشبية للحفلات الفنية وغيرها من النشاطات الأخرى التي تحتاج إلى عمالة كثيرة أيضًا.

وتابع البنا، أن هناك فائدة كبيرة ومهمة لمهرجان العلمين، فهو يرسخ دور مصر الرائد في دعم القضية الفلسطينية من خلال تخصيص 60% من الأرباح لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، ما يساهم ولو بالقليل في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني خلال الحرب المسعورة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

الدورة الثانية لمهرجان العلمين

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية تنطلق في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى يوم 30 أغسطس المقبل، وتشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى التي أقيمت العام الماضي.

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.