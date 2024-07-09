مصطفى عمار: محمد منير «صوت مصر والنيل».. وظهوره في افتتاح مهرجان العلمين له دلالات كثيرة

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنّ ما يميز مهرجان العلمين هذا العام هو الدقة في التنظيم والأسماء الكبيرة التي جرى الإعلان عنها في برنامج المهرجان الذي سيبدأ الخميس المقبل، بحفل المطرب محمد منير.

أضاف «عمار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc»، تقديم الإعلامية شيرين عفت: «اختيار محمد منير له دلالات كثيرة».

وتابع رئيس تحرير «الوطن»: «محمد منير له جمهور كبير جدا داخل مصر والوطن العربي ودولة السودان الشقيقة التي كانت القوى السياسية فيها مجتمعة بمصر لإيجاد حل لما يحدث فيها».

أوضح أن حفل منير رسالة كبيرة ومهمة من الإدارة بأن يكون الافتتاح بصوت مصر والنيل محمد منير، مشيرًا إلى أن إدارة المهرجان أعلنت بعض القرارات المهمة التي قد تعبر عن رؤية الدولة المصرية، أولها رفع العلم الفلسطيني بجوار العلم المصري خلال فترة انعقاد المهرجان الذي تبدأ فعالياته من الخميس المقبل حتى 30 أغسطس، وتخصيص أكثر من 60% من أرباح المهرجان لدعم فلسطين، مؤكدًا أنه قرار محترم.

فعاليات مهرجان العلمين

تبدأ فعاليات مهرجان العلمين 11 يوليو الجاري، وتستمر حتى 30 أغسطس، وعلى مدار 50 يومًا كاملة تستضيف مدينة العلمين مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة ما بين الغنائية والمسرحية والرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية.

وتقام خلال تلك الفترة أكثر من 10 حفلات موسيقية لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، مدحت صالح، هاني شاكر، الموسيقار عمر خيرت، رامي جمال، ويجز، سعاد ماسي وفريق كايروكي وغيرهم.

وكانت شركة «تذكرتي»، أعلنت فتح باب حجز حفل المطرب محمد منير في افتتاح مهرجان العلمين 2024، يوم 12 يوليو الجاري على مسرح مدينة العلمين الجديدة.