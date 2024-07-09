منى عبد الوهاب: مهرجان العلمين يحتوي على فعاليات خاصة بالأطفال

أكدت الإعلامية منى عبد الوهاب، المنسق العام والمتحدث الرسمي باسم مهرجان العلمين، أن انطلاقة المهرجان في دورته الثانية ستشهد وجود مفاجآت ولن يتم الإعلان عنها، مشيرة إلى أن المهرجان يبدأ بحفل للكينج محمد منير وأيضا مدحت صالح يومي الخميس والجمعة المقبلين.

حفلات مهرجان العلمين ستتوالى

وأضافت منى عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» مع الاعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»، أن حفلات مهرجان العلمين ستتوالى أسبوعا بأسبوع وسط أجواء مختلفة من الأغاني والمطربين الأشهر في مصر والوطن العربي، مشددة على أن هدفهم استقطاب كل الأعمال في المهرجان.

توفير نفقات تتناسب مع كل الأعمار

واستكملت: «حاولنا نستقطب كل الأعمار ونوفر نفقات تتناسب مع كل الأعمار وتوجد لفتة من الشركة المتحدة بأن المشاركة في المهرجان في متناول كل الشرائح الاجتماعية والأنشطة تناسب أعمارا كثيرة»، لافتة إلى أن الأنشطة الرياضية عالية ومحفزة ومهرجان نبتة للأطفال سيكون رائعا، فضلا عن العروض المسرحية، كما تحظى الشركة المتحدة باهتمام كبير بالأنشطة التي يوجد بها مسابقات دولية».

وأوضح أن الأنشطة الموجودة تناسب أعمارا وأذواقا مختلفة: «فيه ناس بتحب الألعاب القتالية، والبولي، والباسكت بول».

وتابعت: «المهرجان به فعاليات للأطفال وهذه الفكرة إيجابية وممتازة لأننا نفتقد فترة كبيرة أي أنشطة خاصة بالأطفال».