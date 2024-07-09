معلومات عن رياضة الباراموتور في مهرجان العلمين.. طريقة فريدة للطيران

أنشطة وفعاليات عديدة، تشهدها الدورة الثانية من مهرجان العلمين، في الفترة من 11 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل، ويهتم في هذه النسخة بجميع أفراد الأسرة، عن طريق توفير أنشطة وفعاليات تناسب كل الأعمار على رأسها الرياضة، هناك عدة رياضات تتواجد ضمن الفعاليات من ضمنها الباراموتور.

رياضة الباراموتور

طريقة فريدة للطيران عن طريق جناح طائرة شراعية ومحرك، يستخدم للإقلاع والهبوط، يتم ربط الشخص بالمحرك، ويتحكم في الشراع والسرعة، ولا يحتاج محبو هذه الرياضة سوى التدريب لفترة قصيرة، يجتاز فيها عدد من الساعات لممارسة اللعبة، وفقًا لما ورد في موقع « WORLD AIR SPORTS FEDERATION»، وعادة تمارس هذه الرياضة في الأماكن السياحية والأثرية، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية والآثرية من السماء.

مميزات رياضة الباراموتور

- لا تحتاج إلى التواجد على ارتفاع للانطلاق، فيمكن الطيران من على أرض مستوية.

- تصل سرعتها إلى 75 كيلومترا في الساعة

- يمكن الطيران بها لأكثر من ساعة

- وقت قصير للتدريب من 8 إلى 10 أيام

- منخفض التكلفة مقارنة بالريضات الأخرى التي تمارس في السماء.

- سهولة في نقل المحرك والشراع

5 احتفالات جديدة

يتضمن مهرجان العلمين ، إقامة 5 مهرجانات فرعية، مهرجان خاص بالأطفال إيمانًا بدور الطفل في المجتمع، ومهرجان الموسيقى والمسرح، مهرجان الطعام، ومهرجان الترفيه، بالإضافة لمهرجان الرياضة، كما سيتم إقامة حفلات لأهم نجوم الغناء من ضمنهم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد منير.