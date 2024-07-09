مهرجان العلمين يكشف تفاصيل حفل كاظم الساهر بالتعاون مع هيئة «الترفيه السعودية»

أعلن مهرجان العلمين عن حفل قيصر الغناء العربي، كاظم الساهر، والمقرر أن يُقام في 18 يوليو الجاري بمدينة العلمين الجديد، وهو الحفل الذي يأتي بالتعاون بين مهرجان العلمين والهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر المهرجان البرومو الخاص بالحفل، والذي أطلق عليها «حفلة غير عادية»، وكشف البرومو عن إمكانية حجز تذكرة الحفل من خلال موقع تذكرتي.

تبدأ فعاليات مهرجان العلمين من 11 يوليو الجاري، ويستمر حتى 30 أغسطس وعلى مدار 50 يومًا كاملة تستضيف مدينة العلمين مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة ما بين الغنائية والمسرحية والرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية.

وتقام خلال تلك الفترة أكثر من 10 حفلات موسيقية لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، مدحت صالح، هاني شاكر، الموسيقار عمر خيرت، رامي جمال، ويجز، سعاد ماسي وفريق كايروكي وغيرهم.