رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبيرة: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد

كتب:

أحمد العانوسي
11:10 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب

الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مؤشرات الأرقام الصادرة حول أداء الاقتصاد المصري المرتبطة بالنقد الأجنبي بها تحسن سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وغير ذلك.

تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر والذي يعكس أداء القطاع  الخاص، لافتة إلى أنه منذ شهرين كان 47 وهذا معدل منخفض، ولكنه تحسن الشهر الذي يليه لـ 48 ثم بعد ذلك وصل إلى 49.5 وهذا جيد.

ونوهت أستاذة الاقتصاد بأن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.

اقرأ المزيد:

متحدث «الكهرباء» لـ قصواء الخلالي: وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها

متحدث الحكومة: تقييم دقيق وبصورة دورية لأداء الوزارات المختلفة

عضو لجنة مناقشة بيان الحكومة: البرنامج وضع أسساً واضحة لتحقيق التنمية المستدامة (حوار)

الأولوية لتحسين معيشة المواطنين ومواجهة التضخم والديون وعجز الموازنة وتعزيز الأمن القومي.. البرلمان يبدأ مناقشة برنامج الحكومة (ملف خاص)
بقلم أحمد العانوسي