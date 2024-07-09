خبيرة: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد

قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مؤشرات الأرقام الصادرة حول أداء الاقتصاد المصري المرتبطة بالنقد الأجنبي بها تحسن سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج وغير ذلك.

تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، تحسن مؤشر مديري المشتريات في مصر والذي يعكس أداء القطاع الخاص، لافتة إلى أنه منذ شهرين كان 47 وهذا معدل منخفض، ولكنه تحسن الشهر الذي يليه لـ 48 ثم بعد ذلك وصل إلى 49.5 وهذا جيد.

ونوهت أستاذة الاقتصاد بأن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري.