فريق «ديسكو مصر» يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية ضمن «ليالي مصر»

يحيي فريق «ديسكو مصر» حفلا غنائيا بالإسكندرية يوم 13 يوليو الجاري، ضمن حفلات «ليالي مصر»، كما يحيى في نفس اليوم فريق «كاريوكي» حفلا غنائيا أيضا، ويجري تجهيز مسرح ضخم لاستقبال جمهور ومحبي فريقي ديسكو مصر وكايروكي.

وطرحت شركة «تذكرتى» تذاكر الحفل، وأوضحت شروط دخول حفل ديسكو مصر، مشددة على أنه لا يسمح بالمأكولات والمشروبات، ويحتاج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات إلى تذكرة كاملة.

وانطلقت حفلات «ليالي مصر»، بحفل محمد حماقي في استاد «30 يونيو»، وسط حضور جماهيري ضخم.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة، وتوسيع قاعدة الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلى جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.