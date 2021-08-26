اليوم.. محمد حماقى يطرح أغنيته الجديدة «طالع موضة»

يستعد الفنان محمد حماقي، مساء اليوم الخميس، لطرح أغنية جديدة بعنوان «طالع موضة»، عبر موقع المشاهدات «يوتيوب» ومختلف المنصات الإلكترونية، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

محمد حماقي يطرح عددا من الأغنيات «السينجل» ضمن «يا فاتني»

وكتب محمد حماقي، عبر حسابه بـ«انستجرام»: أغنية طالع موضة من ألبوم يافاتنّي، هتسمعوها النهاردة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى.

14 مليون مشاهدة لأغنية محمد حماقي «زيها مين»

وكان محمد حماقي قد طرح مع بداية شهر أغسطس الجاري أغنية جديدة بعنوان «زيها مين» وحققت ما يزيد على 14 مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، ألحان تميم.

أغنية «زيها مين» التي طرحها محمد حماقي، من ضمن ألبوم غنائي جديد بعنوان «يافاتني»، يضم 12 أغنية، حيث طرح منه عددا من الأغنيات السينجل منها أغنية «تك» والتي طرحها يوم 19 أغسطس من الشهر الجاري، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع توما، وحققت ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة.

كما حققت أغنية محمد حماقي «لو هتسيب»، التي طرحها يوم 12 أغسطس من الشهر الجاري، مايزيد على 9 ملايين مشاهدة، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم.