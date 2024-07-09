اعتنق الإسلام وغيّر اسمه.. معلومات لا تعرفها عن «موتيابا» لاعب الزمالك

مفاجأة كبيرة كشف عنها الأوغندي ترافيس موتيابا لاعب نادي الزمالك، أمام جماهيره عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلانه اعتناقه الإسلام وتغيير اسمه لـ جمال، وهو ما هنأه عليه عدد من اللاعبين.

أول تعليق من موتيابا على اعتناقه الإسلام

وجاء أول تعليق لـ موتيابا بعد اعتناقه الإسلام، بنشره تهنئة زميله في فريق الزمالك حمزة المثلوثي بمناسبة اعتناقه للإسلام وعلق عليها: «الحمد لله»، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام».

وسرعان ما لاقى اللاعب الأوغندي تهاني عديدة من متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

معلومات عن ترافيس موتيابا

وخلال السطور الآتية نستعرض أبرز المعلومات عن ترافيس موتيابا، حسب موقع «transfermarkt» العالمي.

- من مواليد مدينة نانسانا الأوغندية في 7 أغسطس عام 2005، أي يبلغ من العمر 19 عامًا.

- يبلغ طوله 160 مترا.

- مركزه الجناح الأيمن في نادي الزمالك.

- انضم لنادي لزمالك في يناير الماضي.

- لعب مع الفريق الوطني لبلاده عدة مباريات تحت سن العشرين.

- يتابعه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» 317 ألف شخص.

- بعد اعتناقه الإسلام قرر اللاعب الأوغندي تغيير اسمه من موتيابا لـ جمال، وذلك حسب ما كشف عنه اللاعب محمد أشرف روقا على حسابه على إنستجرام أثناء تهنئته للأول قائلا: «مرحبًا بك في الإسلام أخي جمال».