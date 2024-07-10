القاهرة الإخبارية: الحكومة الجديدة تواجه التحديات بـ 4 محاور رئيسية

عرض برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي عمرو خليل، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «معا نبني مستقبلا مستداما.. الحكومة المصرية الجديدة تبدأ مواجهة التحديات».

وقال التقرير، إنه في خطوة دستورية تستهدف نيل الثقة.. عرضت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي برنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة أمام مجلس النواب بحضور الحكومة بكامل تشكيلها الجديد، وتضمن البرنامج الذي حمل شعار «معا نبني مستقبلا مستداما» 4 محاور رئيسية تلتزم الحكومة الجديدة بالعمل عليها، هي حماية الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تحقيق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، استقرار سياسي يؤدي إلى التماسك الوطني.

وأضاف التقرير، أن الحكومة الجديدة تحمل آمال وتطلعات المواطن المصري ببرنامج عمل يضع المواطن وهمومه على رأس أولوياتها، وتسعى الحكومة إلى تحقيقه رغم ما تواجهه من تحديات غير مسبوقة جراء ما تشهده المنطقة والعالم من صراعات وحروب ألقت بظلالها على الكثير من الدول ومن بينها مصر.

واستكمل التقرير، أن الأزمات والتحديات الكبرى المنتشرة هنا وهناك وفي كل الاتجاهات جعلت من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي حكومة تحديات.. لديها مهام والتزامات متعددة، كما ضاعفت من حجم المسؤوليات الملقاة عليها، ومن هنا كانت تأكيدات رئيس مجلس الوزراء المصري بالعمل في إطار من الشفافية والحرص على خلق التواصل البناء والإيجابي، لتكون هموم المواطنين شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة.