«القاهرة الإخبارية»: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة يفاقم أزمة القطاع الصحي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «استمرار العدوان على غزة يفاقم مأساة القطاع الصحي».

وقال التقرير: المأساة الصحية في غزة تخطت كل الحدود وفاقت كل التوقعات مع تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع، فبعد خروج كل النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن الخدمة في محافظة غزة، ازداد الوضع سوءا، لا سيما مع إخلاء مناطق وجود هذه النقاط والعيادات الطبية قصرا بزعم تحصن فصائل فلسطينية بها.

وأضاف التقرير، عدد المستشفيات داخل غزة التي كانت تكفي حاجة المواطنين الصحية قبل السابع من أكتوبر، تقلص في القطاع، بعدما دمر الاحتلال 21 منها كليا بقصف مباشر، وتبقى 15 مستشفى فقط تعمل بالحد الأدنى المتاح.

واستكمل التقرير، أن عمليات جراحية تجرى في ممرات المستشفيات دون تخدير، ومصابون على الأرض ينزفون، أروقة تعج بالمرضى، فما تبقى من مؤسسات صحية فاقت قدرة تحملها بنسبة 300% من طاقتها، بعد استشهاد وإصابة المئات من كوادر القطاع الصحي.