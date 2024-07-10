عاجل.. اتحاد الكرة يصدم بيراميدز بشأن مباراة الأهلي

تلقي اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم طلب من نادي بيراميدز للاستعانه بلاعبه إبراهيم عادل فى مباراه النادى المقبله فى دورى نايل أمام النادي الأهلي وبمراجعه الجهاز الفني والطبي للمنتخب الأولمبي أفادوا بإصابة اللاعب وتفضيلهم الابقاء عليه مع المنتخب لمتابعة حالته الصحية والفنية.

اتحاد الكرة يكشف عن التنسيق مع بيراميدز

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي له : في سبيل ذلك تم التنسيق مع الجهاز الطبي للنادى للاطمئنان على لاعبه.

وتابع : وبذلك يستمر اللاعب مع باقي زملاءه بالمعسكر استعدادا للسفر لمدينة بوردو الفرنسيه لتأديه المباريات الودية مع العراق وأوكرانيا استعدادا لانطلاق اولمبياد باريس.

وكان نادي بيراميدز خاطب مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم والمنتخب الأولمبي من أجل مغادرة اللاعب إبراهيم عادل المعسكر للمشاركة أمام النادي الأهلي مع تحمل مصاريق السفر إلى مدينة بوردو إلا أن تم رفض الأمر بشكل رسمي.