عاجل| بيان ناري من بيراميدز ضد قرار الرابطة.. التصعيد لـ 3 جهات دولية

أصدر نادي بيراميدز بيانا، للرد على قرار رابطة الأندية، الخاص بإعادة مباراة بيراميدز وسموحة، في نفس الظروف التي انتهت بها المبارة خلال الدقيقة 49 على أن تشمل نفس اللاعبين الموجودين في الإسكورشيت، والتبديلات، بالإضافة إلى الإنذارات والطرد الحادثة خلال إقامة المباراة السابقة.

بيان ناري من بيراميدز ضد قرار الربطة

وجاء بيان بيراميدز على النحو التالي:-

«يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة األندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي ألغيت بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه أرسل وأعلن عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط! وفوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم أجازة ثورة ٣٠ يونيو، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماما، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم ألبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم، بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد 2٠٠ كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجستية من وسائل نقل وحجز فنادق وملاعب تدريب ووسائل استشفاء وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية يجري تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب على كافة الاستعدادات الطبيعية للمباراة. بل إن القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لحجم التأثير السلبي على القيمة التجارية للدوري المصري وضرب ثقة المستثمرين والرعاة في صناعة كرة القدم المصرية سواء بالدخول إليها أو المضي قدما في الاستثمار بها. وضربت رابطة الأندية بقرارها بشأن استكمال ما تبقى من المباراة، باللائحة عرض الحائط وكذلك تقارير الحكم والمراقب، وتقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ستاد الإسكندرية، والذي أكد على وجود مشكلة في الكهرباء بالاستاد وإهمال واضح في التعامل من صاحب الأرض والتنظيم مع هذه المشكلة، وهو ما يوجب معها إصدار قرارا باعتبار بيراميدز فائزا بهدفين دون مقابل طبقا للوائح الواضحة وضوح الشمس في هذه المسألة، بأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي تعتبر ظرفا قهريا، حيث أن الرابطة تطبق سياسات على بعض الأندية ولا تطبقها على الجميع. ونبدي اندهاشنا من القرارات والتصريحات الإعلامية من جانب مسئولي الرابطة حتى قبل انتهاء اللقاء ومحاولة إجبارنا على الأمر الواقع بإعادة المباراة، ثم التراجع وإصدار القرار الجديد في وقت متأخر حتى لا تكون هناك مساحة للاعتراض والتظلم على القرار وفق أبسط قواعد العدالة الإجرائية، وبناءً على ما حدث في هذا الملف فإن نادي بيراميدز يحتفظ بحقه كاملا، في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد ذلك القرار، وتصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الفيدرالية، للحصول على حقوق النادي المهدرة من جانب رابطة الأندية ومسئولي الكرة المصرية، ومخالفتهم للوائح الدوري وعدم تطبيق العدالة الناجزة والتي توجب منح بيراميدز نقاط المباراة كاملة».

كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت استكمال مباراة سموحة ضد بيراميدز في الجولة 28 من الدوري المصري بنفس ظروفها.

وتوقفت مباراة سموحة وبيراميدز في الدقيقة 49 من الشوط الثاني والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1، مع طرد الهاني سليمان حارس سموحة.