عاجل.. صدمة قوية لـ رمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات.. ما موقف بيراميدز؟

قال الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إنّ مسؤولي نادي بيراميدز في صدمة قوية بعد جلسة الاستماع لرمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»: «كانت هناك جلسة استماع للاعب رمضان صبحي بسبب أزمة المنشطات وحضرها شريف إكرامي، حارس نادي بيراميدز، وهاني زهران، المستشار القانوني لرمضان صبحي».

وأضاف: «الأمر أصبح شديد الخطورة الآن وما علمته أن الجلسة كانت طويلة للغاية مع رمضان صبحي بسبب موقفه السيئ، وهذه الجلسة تسببت في عدم مشاركة شريف إكرامي في تدريب بيراميدز».

تفاصيل جلسة الاستماع لرمضان صبحي بسبب المنشطات

وواصل شوبير حديثه: «الموقف شديد الخطورة الآن مع رمضان صبحي والأمر أصبح غير واضح وهناك تخوف كبير بشأن موقف اللاعب في هذه الأزمة والتي قد تؤدي إلى إيقاف اللاعب لفترة طويلة».

وأضاف: «حذرت مسؤولي نادي بيراميدز في البداية ولكن لم يهتموا بالأمر، والآن الأمر أصبح شديد الخطورة، وبيراميدز قدم ملفًا كبيرًا للغاية من أجل الدفاع عن رمضان صبحي ولكن الموقف لم يحل وأصبح خطيرا وصعبا، وهناك قلق كبير بين مسؤولي بيراميدز حاليًا».

كان حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أوضح أنّ جلسة استماع رمضان صبحي الأولى، في المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، امتدت لـ9 ساعات، وهو أمر طبيعي، لافتا إلى أن هناك أمرا قانونيًا وطبيا، مشيرًا إلى أن الجلسة المقبلة التي يخضع لها استكمالية، وليست جديدة.

كان حازم خميس، رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، أكد في تصريحات سابقة، أنّه في حالة إدانة اللاعب، فإنّ الكود الخاص بمخالفة رمضان صبحي سيكون بين عامين إلى 4 أعوام، طبقًا لأكواد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.