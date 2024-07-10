ظاهرة تزيد الشعور بالحر الشديد خلال الأيام المقبلة.. ما هي؟

عادة ما تتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة في أثناء مرور منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر على عدة مناطق بشبه الجزيرة العربية وصولًا لمصر، ومع الشعور بالحر خلال هذا الارتفاع الملحوظ، إلا أنه هناك ظاهرة أخرى تؤثر بدورها على حالة الطقس وتسبب الشعور بالحر بمعدل من 2 لـ 3 درجات خلال أيام الصيف.

ظاهرة تسبب الشعور بالحر الشديد

وفق ما كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحاته لـ «الوطن»، فإن منخفض الهند الموسمي يؤدي بدوره لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من أمس الثلاثاء، حتى نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية بمحافظات القاهرة الكبرى، و45 درجة على محافظات شمال الصعيد في الظل.

وأوضح القياتي، أنه مع زيادة الرطوبة وسرعات الرياح، سيزداد الشعور بارتفاع درجات حرارة بمعدل درجتين إلى 3 درجات، أي 42 درجة على القاهرة.

ما هي الرطوبة؟

حسب موقع «sgpaincaretcm» العالمي، فإن الرطوبة تُعرف في الطب الصيني التقليدي بأنها تراكم للرطوبة الزائدة أو السوائل في الجسم، حيث يتم اعتبارها كعامل مسبب للأمراض يمكن أن يعطل توازن الجسم ووظائفه.

ووفق الطب الصيني التقليدي، يمكن أن تحدث الرطوبة بسبب عوامل مختلفة مثل، الإفراط في تناول الأطعمة المسببة للرطوبة، أو ضعف وظائف الطحال والمعدة، أو العيش في بيئة رطبة، ويمكنها أن تعيق تدفق الطاقة الحيوية والدم، ما يؤدي إلى حدوث مجموعة من الاختلالات في الجسم.

خطوات لتجنب الشعور بالرطوبة

الشعور بالرطوبة العالية يؤدي للشعور بالحر الشديد وكذلك قد يؤثر الأمر على الحالة المزاجية للشخص وطاقته الحيوية خلال يومه، وهناك بعض الخطوات التي تجنبك الإحساس بالرطوبة ومنها:

- تجنب تناول الأطعمة الدسمة والسكرية ومنتجات الألبان.

- تغيير الملابس بمرور الوقت على مدار اليوم.

- ارتداء ملابس فضفاضة قطنية فاتحة اللون.

- تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل.

- الجلوس في أماكن تهوية وتبريد جيدة.