3 ظواهر جوية تضرب المحافظات اليوم السبت.. منها ارتفاع نسبة الرطوبة

على مدار الأسبوع الماضي شهدت معظم الأنحاء موجة حارة، ووصلت إلى ذروتها يوم الخميس الماضي، لتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدء من أمس الجمعة، وكان ذلك الانخفاض على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم السبت

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البلاد لـ3 ظواهر جوية اليوم، أولها استمرار انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ3 درجات مئوية، ليسود طقس حار رطب نهارا، مائل للحرارة، رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الظاهرة الثانية التي تؤثر على البلاد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس والشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و 2.5 متر.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وتتمثل الظاهرة الثالثة في ارتفاع نسبة الرطوبة، إذ تسجل العظمى ليلا على القاهرة والوجه البحري 75 إلى 80%، فيما تتراوح الصغرى نهارا بين 25 و35%، وبالنسبة للسواحل الشمالية تتراوح العظمى ليلا بين 85 و90%، والصغرى نهارا بين 50 و55%، أما بالنسبة لشمال الصعيد تتراوح العظمى بين 55 و60%، والصغرى ليلا بين 15 و20%، وبالنسبة لجنوب الصعيد تتراوح العظمى بين 25 و30%، والصغرى نهارا بين 10 و15%.