منخفض جوي يضرب مصر ويستمر 90 يوما.. «الأرصاد» تحذر

يعد منخفض الهند المُوسمي أقوى مُنخفضات الصيف، ويسيطر على مناطق كبيرة من شبه الجزيرة العربية، بداية من الغد، ويستمر لمدة 90 يومًا، أي مع نهاية فصل الصيف، لذا يجب الانتباه خلال هذه الفترة، بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

أوضح الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات«الوطن»، أن درجة الحرارة اليوم كانت في معدلاتها الطبيعية، وسجلت العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكن بداية من غدًا الثلاثاء، متوقع تغيرات عديدة في مصادر الكتل الهوائية، بسبب سيطرة منخفض الهند الموسمي، وتعمقه على الأراضي المصرية، مع وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

منخفض الهند الموسمي يضرب مناطق واسعة بمصر

يؤدي منخفض الهند الموسمي إلى ارتفاع تدريجي، بداية من غدا الثلاثاء، وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 37 درجة أو 38 درجة مئوية، ليصل في نهاية الأسبوع إلى 40 درجة مئوية بالقاهرة الكبرى، و45 درجة على محافظات شمال الصعيد، ويجب مُلاحظة أن كل درجات الحرارة مقاسة في الظل، ومع زيادة الرطوبة وسرعات الرياح، سيزداد الشعور بارتفاع درجات حرارة أعلى من التي تم تسجيلها، بمعدل درجتين إلى 3 درجات، أي 42 درجة على القاهرة.

استمرار المنخفض حتى نهاية فصل الصيف

ويرى «القياتي» أن سبب الارتفاع يعود لسيطرة مٌنخفض الهند المٌوسمي، على أغلب محافظات مصر، وسيستمر حتى نهاية فصل الصيف، أي نهاية شهر سبتمبر، مع امتداد ارتفاع في طبقات الجو، إذ يعد المُنخفض الكتلة الرئيسية التي تُؤثر في فصل الصيف، ويسمى منخفض عملاق، وهو منخفض كبير جدًا، يؤثر على مناطق كبيرة في شبه الجزيرة العربية، ويمتد إلى جنوب أوروبا، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط ثم مصر.

موجة شديدة تضرب البلاد

وبحسب «القياتي» ساعات الليل سترتفع درجة الحرارة نسبيًا، وبالتالي طقس شديد الحرارة ورطب طوال النهار، على أغلب مناطق الجمهورية بداية من غدًا، لوجود موجة شديدة، وتصل ذروتها إلى نهاية الأسبوع.