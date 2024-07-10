نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس.. خلال أيام 

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس لكافة الطلاب الدارسين بالمدارس الفنية الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج، وذلك في الأيام القليلة المقبلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس مباشرة فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة وأنه جرى الانتهاء من أعمال التصحيح الكامل للامتحانات وجاري مراجعة الدرجات وتجهيزها لتكون متاحة لإعلانها لجميع الطلاب.

شهادات الدبلومات الفنية

وفي السياق ذاته أوضحت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2024 سينطلق خلال النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات، لافتة إلى أن الوزارة ملتزمة بالنسبة المخصصة لهم في الجامعات وهي 10٪ من إجمالي المقاعد بالكليات.