تنسيق الجامعات 2024.. بدء العد التنازلي لاختبارات القدرات 2024

كشفت مصادر في وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الـ5 كليات التي يحق لها إجراء اختبارات القدرات واجتيازها كشرط للالتحاق، أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، موضحة أنه سيتم البدء في التطبيق للاختبارات بعد امتحانات الثانوية العامة 2024 مباشرة لطلاب الثانوية العامة المصرية.

اختبارات القدرات 2024 لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الكليات التي يحق لها اختبارات القدرات 2024 هي «الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية»، فيما جرى هذا العام الغاء الاختبارات لكليات التربية النوعية، أسوة بكليات الإعلام والتمريض والسياحة والفنادق، منوهة إلى أن الهدف من اختبارات الكليات قياس قدرات ومهارات الطلاب ومعرفة مدى قدرتهم للالتحاق بتلك الكليات.

اختبارات القدرات

وأشارت المصادر، إلى ضرورة تحقيق الطالب درجة نجاح في الاختبارت من 60٪ فما فوق، ومن ثم يتم الالتحاق وفقا للحد الأدنى للكليات فترة عمل تنسيق الجامعات 2024.