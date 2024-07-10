بث مباشر مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي كوبا أمريكا | عاجل

تنطلق بعد قليل مباراة الأرجنتين وكندا في نصف نهائي الأول لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة بالوقت الحالي بدولة الولايات المتحدة الأمريكية، ويبحث عشاق كرة القدم على بث مباشر مباراة الأرجنتين وكندا من أجل مشاهدة المباراة المرتقبة بين المنتخبين.

بث مباشر مباراة الأرجنتين وكندا في كوبا أمريكا

ويقدم الوطن سبورت بعد قليل لينك بث مباشر مباراة الأرجنتين وكندا في المباراة المنتظرة بين المنتخبين في تمام الساعة الثالثة صباحا والتي سيتم نقلها عبر القنوات الأوروبية وقنوات بأمريكا الجنوبية وقنوات بدولة الولايات المتحدة الأمريكية.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وكندا

وقبل لقاء الدور نصف النهائي لبطولة «كوبا أمريكا»، خاض منتخب الأرجنتين ضد نظيره الكندي، مباراتين، إحداها في افتتاح المسابقة القارية الجارية حاليا بالولايات المتحدة، وحقق فيها «لا ألبسيليستي»، الانتصار بهدفين نظيفين، والثانية، انتهت بفوز«راقصو التانجو»، بخماسية نظيفة في لقاء ودي جمع بين المنتخبين على ملعب «ماس مونومنتال» بالعاصمة «بوينس آيرس» بحضور 52 الف مشجع.

أرقام الأرجنتين في كوبا أمريكا 2024

وحقق منتخب التانجو قبل موقعة اليوم 3 انتصارات بالمجموعة الأولى؛ إذ فاز بالجولة الأولى على نظيره الكندي، بهدفين نظيفين، وفي الأخرى على حساب تشيلي بنتيجة 1-0، وفي الجولة الأخيرة على بيرو بهدفين دون رد.

وفي مباراة ربع نهائي بطولة «كوبا أمريكا» نجحوا في تخطي عقبة الإكوادور بركلات الترجيح 4-2، فيما نجح لاعبو الأرجنتين في تسجيل 6 أهداف حتى الوصول لمباراة نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وكندا "TV3 Danmark

V Sport Football Swede

Sport TV2 Portugal

فيما تمتلك شبكة TUDN/Univision حاليًا حقوق البث باللغة الإسبانية في الولايات المتحدة لمباريات كوبا أمريكا.

Sport TV2 Portugal

TV3 Sport 1 Dan

Premier Sports 1 HD

Arena Sport 2 HD Croatia

Max Sport 3 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

RTVS Sport