إيمان السيد تحذر محبيها: «مليش صفحات على فيسبوك»

حذرت الفنانة إيمان السيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام من صفحات تحمل اسمها على فيسبوك.

وكتبت إيمان السيد قائلة: «بكرر تاني ماليش أي صفحات على فيسبوك، ماليش علاقة بهذه الصفحة أو غيرها من الصفحات على فيسبوك».

إيمان السيد تحذر من صفحات مزيفة

حذرت إيمان السيد في مايو الماضي من وجود أي صفحات لها على «فيسبوك» حيث كتبت قائلة عبر انستجرام: ماعنديش أي صفحات على فيسبوك، الحمدلله وهذا من فضل ربي، ولا حتى الأكونت الشخصي اللي كان عليه فولورز.. حد عمل ريبورت واتقفل، دلوقتي في صفحات كتير باسمي، وعليهم ناس كتير، وأعداد مش قليلة، فحبيت أوضح أن ماليش أي علاقة بالصفحات دي ولو هي معمولة حُبا فيا أو في شُغلي فشُكرا ليهم لكن برضوا وجب التنويه».