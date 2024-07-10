أطراف صناعية وعلاج شهري.. كيف توفر حياة كريمة التمكين الصحي للمواطنين؟

تسعى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير سبل الاحتياجات المعيشية للأسر الأكثر احتياجًا على كافة المستويات، ما بين الاجتماعية والصحية والتعليمية، فضلًا عن توفير دورات التدريب المهني على المهن التراثية واليدوية المختلفة.

ومع كل ما سبق يبقى القطاع الصحي هو الأهم بالنسبة للعديد من الفئات في مختلف القرى والمحافظات.

تمتع المواطنين بأنماط صحية في حياة كريمة

القطاع الصحي يعمل خلال مبادرة حياة كريمة على ضمان تمتع المواطنين بأنماط صحية، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لكافة الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، مع ضمان تقديم الرعاية بشكل متواصل للمرضى.

إضافة إلى ذلك يتم العمل على زيادة الوعي المجتمعي تجاه المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا وكيفية مواجهتها بصورة صحيحة، وذلك من خلال تنظيم قوافل طبية شاملة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة الصحة والسكان.

صور التمكين الصحي في حياة كريمة

حسب الموقع الرسمي لمباردة حياة كريمة، تتعدد صور التمكين الصحي للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، التي تتمثل في:

• تقديم الرعاية الصحية للمواطن وعلاج الحالات الطبية في المستشفيات الجامعية، ومستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية.

• توفير أطراف صناعية.

• توفير علاج شهري.

• علاج أطفال في الحضانات.

• علاج مرضى في الرعاية المركزة.

• إجراء عمليات للمرضى.