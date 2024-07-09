رئيس «الغد»: مبادرة «حياة كريمة» استطاعت تحسين حياة المواطنين في القرى

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، بالإنجازات التي حققتها مبادرة حياة كريمة في القرى، مشيرا إلى أنها استطاعت أن تحسن حياة المواطن، من خلال توفير الخدمات وفرص العمل.

وأشار في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المبادرة استهدفت 4741 قرية، على 3 مراحل لمدة 7 سنوات، باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه.

المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة

وأشاد بالمرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة التي امتدت لثلاث سنوات في عدد 1477 قرية موزعة على 52 مركز إداري، ويعيش فيها 18 مليونا، وجرى تخصّيص اعتمادات قدرها 350 مليار جنيه.

المرحلة الثانية من المشروع

وأضاف أن المرحلة الثانية الحالية التى بدأت وستستمر لمدة عامين تشمل 1667 قرية لخدمة 52 مركزًا في 20 محافظة، يعيش فيها 21 مليون، ثم المرحلة الثالثة والتي تشمل باقى عدد القرى المستهدفه فى العامين 26 و27 وتستهدف أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال إقامة مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي والإنارة، ووحدات صحية وبيطرية ومكاتب بريد ونقط شرطة لخدمة الفلاح.

مبادرة القرى الخضراء

وأشاد رئيس حزب الغد، بتفعيل مبادرة القرى الخضراء وهي المبادرة الأهم ضمن المشروع القومي الأكبر، إذ يجب أن تتحول القرى المصرية إلى مراكز للاقتصاد الأخضر ومراكز للإنتاج الزراعي.