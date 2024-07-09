محافظ القاهرة: مبادرة حياة كريمة ساهمت في تغيير شكل حياة المواطن

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ساهمت بشكل كبير في تغيير شكل الحياة إلى الأفضل خاصة وأنها تقدم الخدمات لأكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وتعمل على توفير الرعاية الضرورية لهم في جميع المجالات ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

مبادرة حياة كريمة تجربة فريدة ومتميزة

وأضاف محافظ القاهرة خلال استقباله وفد مؤسسة حياة كريمة فرع القاهرة في مكتبه بالديوان العام لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، والذي ضم أحمد فرغلي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالقاهرة، ونرمين محمود نائب المنسق العام بالمبادرة، ومحمد مبارز منسق القطاع الطبي بالمبادرة، ومحمد رشاد منسق المنطقة الشمالية، ورامي عاصم منسق منطقة وسط بالمبادرة، أن تجربة مبادرة حياة كريمة فريدة ومتميزة وأصبحت مثالا تسعى عدة دول لدراسته وتطبيقه بهدف مساعدة مواطنيها.