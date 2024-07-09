نائب محافظ المنوفية يتابع سير العمل في مشروعات «حياة كريمة»

عقد محمد موسى نائب محافظ المنوفية، اليوم، اجتماعا تنسيقيا، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح ومبادرة حياة كريمة والنظافة والإشغالات والإزالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

متابعة تشغيل مشروعات حياة كريمة

ووجه نائب محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة لتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنتهي تنفيذها بكل القطاعات الخدمية بقرى مركزي أشمون والشهداء، وإجراء المعاينات الميدانية اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بقرى مراكز قويسنا ومنوف والباجور، والتعرف من المواطنين على أهم المشروعات الخدمية والتنموية والاحتياجات الفعلية ذات الأهمية القصوى للارتقاء بمستوى الخدمات.

تنفيذ الإزالات الفورية

وخلال الاجتماع تم استعراض جهود الوحدات المحلية في تنفيذ الإزالات الفورية لحالات التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وكذا المخالفات التي تًرصدها وحدة المتغيرات المكانية لتحقيق المستهدف منها باعتبارها إحدى الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة، والتأكيد على بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل والمتابعة اليومية والدقيقة للمنظومة وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء.

كما تناول الاجتماع ضرورة تبسيط الإجراءات وتكثيف العمل لاستكمال ملفات التصالح والتواجد على مدار اليوم وتقديم التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، لافتا إلى ضرورة التواجد الميداني بالشارع ومتابعة الحالة العامة لمستوى النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.