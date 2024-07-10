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مستشار بـ«القادة والأركان»: الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحقيق أهداف حكومته في غزة

كتب:

شريف سليمان
01:11 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
استمرار الحرب على قطاع غزة

استمرار الحرب على قطاع غزة

قال اللواء أسامة محمود كبير المستشارين بكلية القادة والأركان، إن إسرائيل لا تسعى لتمديد الحرب، خاصة وأنها أمر منهك وتؤثر عليها كليا.

وأشار خلال لقاء عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى وجود خلاف في الداخل الإسرائيلي ظاهر في اختلافات الحكومة، والاعتراض على المفاوضات وإجراء الهدنة لوقف إطلاق النار.

وأكمل أن نتنياهو حال وقف حرب غزة سيتعرض إلى مساءلات قانونية، الأمر الذي يدفعه لاستكمالها حتى ولم لم يحقق أهدافه، مؤكدا أنه اقترب هذه الفترة من موضع اللا مكان.

وواصل المستشار بكلية القادة والأركان، أن إسرائيل لا تستطيع خوض حرب مطولة والجيش غير قادر على تحقيق أهداف حكومته.

واختتم: هناك ما يقرب من 60% من الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب.

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بقلم شريف سليمان