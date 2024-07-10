حدث ليلا.. أزمة ماكرون ونتنياهو وانهيار حكومة الاحتلال ومرض قاتل يضرب إسبانيا | عاجل

خلال الساعات الماضية اشتعلت الساحة العالمية بالعديد من الأحداث السياسية، ومنها تصاعد حدة التوترات شمال الأراضي المحتلة بين جيش الاحتلال وحزب الله، بالإضافة إلى غضب الرئيس إيمانويل ماكرون من رئيس حكومة الاحتلال والذي عبر عنه بشكل رسمي خلال مكالمة هاتفية جمعت بينهما، وزيادة التطورات بين أعضاء حكومة الاحتلال الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيارها، وتحذير السلطات البريطانية من السفر إلى إسبانيا، فماذا حدث ليلا؟

ماكرون غاضب من نتنياهو

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غضبه لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مكالمة هاتفية، لتدخل رئيس وزراء إسرائيليين في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وذلك وفق ما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدرين مطلعين على تفاصيل المحادثة.

وجاء خلال الاتصال، أنه قبل أسابيع من إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي من جهة والفرنسي من جهة أخرى، صرح عميحاي شيكلي وزير الشتات الإسرائيلي عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بأنه يدعم بشكل علني حزب مارين لوبان اليميني المتطرف.

ويظهر غضب ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع نتنياهو، بأن الحكومة الفرنسية كانت تتابع تصريحات شيكلي، مؤكدًا أن تدخل مسئولين من حكومة الاحتلال في سير الانتخابات التشريعية الفرنسية هو أمر غير مقبول.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فأنه على الرغم من تأكيد نتنياهو أنه أصدر تعليمات لجميع وزرائه بعدم التحدث علنًا عن الانتخابات الفرنسية، إلا أن شيكلي واصل الإشادة بالحزب اليميني المتطرف.

حكومة الاحتلال على وشك الانهيار

ولم يكن هذا هو المأزق الوحيد الذي وقع فيه نتنياهو خلال الساعات الماضية، فقد كشفت وسائل إعلام عبرية، أن حدة الخلافات بين وزراء الحكومة الإسرائيلية متزايدة، وهو ما يزيد من احتمالية انهيارها، بسبب التباين الواضح في الرأي حول صفقة تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأضافت القاهرة الإخبارية، إن وزير الأمن الوطني المحسوب على اليمين المتطرف إيتمار بن غفير أعلن أنه في حالة قبول الصفقة مع حركة حماس، فأنه سينسحب من الحكومة وهو ما يعني إقالتها والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

تصاعد حدة التوترات في شمال الأراضي المحتلة

وفي شمال الأراضي المحتلة تصاعدت حدة التوترات بين قوات الاحتلال الإسرائيلية وحزب الله، حيث كشفت صفحة هيليل بيتون روزين العبرية، أن الأخير أطلق أكثر من 6800 صاروخ المستوطنات في الشمال، الأمر الذي أسفر عن مقتل 28 مدنياً وجندياً، وإصابة أكثر من 180 شخصا.

وأضافت أنه بسبب تلك الصواريخ اندلع 710 حريق نتيجة عمليات الإطلاق، واشتعلت النيران في نحو 180 ألف دونم، مؤكدة أن هذا يدل على الفشل الأمني وإدارة نتنياهو للبلاد.

يأتي هذا في الوقت الذي عرض فيه حزب الله، مقطع فيديو جديد تحت عنوان «الهدهد الحلقة 2» يظهر مشاهد لقواعد عسكرية ومعسكرات إسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة، التي قالت إسرائيل إنها التقطت منذ شهرين.

وهو الفيديو الثاني خلال أسابيع فقط، حيث عرض المقطع الأول مشاهد لقواعد عسكرية في حيفا شمال الأراضي المحتلة.

الخارجية البريطاني تحذر رعاياها من السفر لإسبانيا

حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها من السفر إلى إسبانيا بعد الكشف عن تفشي مرض خطير ومميت وهي حمى القرم الكونغو نزفية، وذلك بعد اكتشاف حالات مؤكدة بالإصابة، وفق ما أفاد موقع صحيفة مرور.

وبحسب الصحيفة الإنجيلزية، فأن حمى القرم الكونغو نزفية، تقتل حالة من أصل كل 3 حالات مصابة، وهي تحدث نتيجة لدغة القراد، ولكنها قد تنتقل من إنسان لآخر عبر الدم أو اختلاط السوائل، وهو ما قد يحدث في المراكز الطبية.