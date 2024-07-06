حدث ليلا.. الفصائل الفلسطينية تحذر وتقصف مقر الجيش الإسرائيلي وفيروس مميت ينتشر في أمريكا وبايدن يدافع عن نفسه

أحداث عديدة شهدها العالم خلال الساعات الماضية من الليل، تتعلق بالشرق الأوسط والانتخابات الأمريكية والإيرانية، والعديد من التطورات العالمية الأخرى، من جانبه، أعلنت الفصائل الفلسطينية، قصف واستهداف مقر قيادة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح الفلسطينية وإيقاع كل من فيه بين قتلى وجرحى.

الفصائل الفلسطينية تحذر

كما حذرت الفصائل الفلسطينية، في بيان، لها، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بأي وصاية، أو حلول خارجية تنتقص من ثوابته وحقه في نيل حريته ومصيره، كما رفضت أيضًا أي تصريحات أو موافق لدخول قوات أجنبية إلى قطاع غزة، تحت أي مسمى أو مبرر، مؤكدًا أن قطاع غزة هو شأن فلسطيني، بحسب «القاهرة الإخبارية».

وذكرت الفصائل الفلسطينية: «نؤكد رفضنا أي خطط أو مقترحات تسعى لتجاوز الإرادة الفلسطينية بشأن مستقبل قطاع غزة».

كما يتواصل العدوان الإسرائيلي والعملية العسكرية في حي الشجاعية، إذ قصفت قوات الاحتلال مناطق متفرقة من الشجاعية شرقي مدينة غزة شمالي القطاع ومخيم البريج وسط القطاع.

عقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة

وتتواصل جهود الوسطاء من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة للوصول إلى هدنة إنسانية جديدة، فيما قال مسؤولون إسرائيليون، إن العقبة الوحيدة تكمن في طلب الفصائل الفلسطينية الحصول على التزامات أكثر تتعلق بمفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، بينما لا تزال المرحلة الأولى من الصفقة جارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نظيره الإسرائيلي على دعم الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

وفي أول تصريح بعد تعيينه في الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة زعيم حزب العمال كير ستارمر، دعا ديفيد لامي، وزيرالخارجية البريطاني، إلى وقف فوري لإطلاق النار.

أول ظهور للرئيس الأمريكي بعد مناظرته أمام ترامب

وفيما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء تليفزيوني عبر شبكة «ABC NEWS» الأمريكية، في أول ظهور له بعد المناظرة التاريخية أمام دونالد ترامب، ودافع عن نفسه وقدرته العقلية على قيادة البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى.

ووصف جو بايدن ليلة المناظرة بأنها كانت سيئة للغاية، مضيفًا أنه كان يعلم أثناء المناظرة أنه لا يؤدي بشكل جيد، كما حمّل نفسه مسؤولية فشله في المناظرة، وأيضًا معاناته من نزلة برد شديدة قبل المناظرة وخصوعه لفحوصات فيروس كورونا.

بايدن مستمر في السباق الرئاسي

وقال «بايدن»، إنه لاحظ أن دونالد ترامب كذب 28 مرة أثناء المناظرة، وعندما سأله المذيع عن مواجهة مشكلة منذ السؤال الأول، حتى قبل أن يتكلم «ترامب»، رد قائلًا: «حسنًا، لقد مررت للتو بليلة سيئة».

وأكد جو بايدن، أنه مستمر في السباق الرئاسي ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات المقرر لها في الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

انتشار فيروس غرب النيل في أمريكا

وفي أمريكا، ينتشر فيروس غرب النيل بشكل كبير هذا العام، وهو أكثر من المعتاد هذا الصيف عن السنوات الماضية، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجود حالات إصابة بشرية في سبع ولايات على الأقل، وهم أريزونا وأركنساس وكانساس وميريلاند وميشيجان وميسيسيبي وتينيسي.

كما اكتشفت 18 ولاية أخرى على الأقل هذا العام الفيروس لدى البشر أو البعوض أو الطيور أو الحيوانات الأخرى.

«بزشيكان» يقترب من حسم الانتخابات الإيرانية

وفيما يتعلق بالانتخابات الإيرانية، رجحت النتائج الأولية فوز الإصلاحي مسعود بزشيكان، على المحافظ سعيد جليلي، إذ حصل الأول على أكثر من 12 مليون و700 ألف صوت مقابل نحو 10 ملايين و400 ألف لـ«جليلي»، وذلك بعد فزر معظم الأصوات.

أول ظهور لرئيس الوزراء السلوفاكي بعد محاولة اغتياله مايو الماضي

ظهر رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو لأول مرة منذ محاولة اغتياله في شهر مايو الماضي، حيث دعم في خطابه زيارة الزعيم المجري فيكتور أوربان لموسكو، بحسب وكالة «رويترز».