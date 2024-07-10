تفاصيل مشاركة وزيرة البيئة في حفل تسليم جوائز الصحافة المصرية

شاركت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في احتفالية نقابة الصحفيين لتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وتسليم جائزة فرع الصحافة البيئية، إذ أقيم الحفل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الشركة المتحدة، وبحضور إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومحمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وجلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق وعدد من المسئولين والكتّاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية.

جوائز الصحافة البيئية

وأكدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية أنَّ تكون الجائزة حافزًا لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وإلقاء الضوء على أهم القضايا البيئية، مشيرة إلى أنَّ صحفيي البيئة شريك أساسي في دفع أجندة العمل البيئي، كما بذلوا جهودًا مهمة خلال الفترة الماضية لتسليط الضوء على القضايا البيئية المختلفة، مؤكدة حرصها على دعم الصحافة البيئية والاستفادة من دور الإعلام في نشر الوعي بقضايا البيئة، وإيضاح المفاهيم الخاصة بالتحديات البيئية الحالية.

وسلمت وزيرة البيئة الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام 2022 والتي فاز بها الصحفي وسام حمدي من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفي محمد علاء من جريدة الشروق، كما سلمت الفائزين بجوائز الصحافة البيئية لعام 2023 والتي فاز بها الصحفي وسام حمدي من جريدة الكرامة مناصفة مع الصحفية هند سعيد من وكالة أتباء الشرق الأوسط.

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع نقابة الصحفيين، وتوسيع قاعدة الصحافة البيئية في مصر، داعية إلى استكمال هذا التعاون في بناء القدرات للصحفيين المتخصصين في مجال البيئة وغير المتخصصين بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، ليكونوا أكثر معرفة بملف البيئة وتطوراته أول بأول، بما يمكنهم من إيصال الرسائل والمعلومات الصحيحة للمواطن حول المفاهيم والقضايا البيئية، في ظل أهمية ملف البيئة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وارتباطه بمختلف مجالات التنمية، وتأثيره على مختلف مناحي الحياة.

توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين

جدير بالذكر أنَّ وزارة البيئة وعلى هامش احتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي 2024، وقعت بروتوكول تعاون مع نقابة الصحفيين، لنشر وتطوير الوعي البيئي لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال نشر الوعى البيئي من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئي المنشود.