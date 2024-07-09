وزيرة البيئة تُشدد على ضرورة التعامل مع ملفات المواطنين بشفافية

أجرت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولة تفقدية لمكاتب الموظفين بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن قرب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات التي تواجه سير العمل اليومي، والحرص على حشد القوى البشرية لمتابعة الملفات البيئية المختلفة لتحسين البيئة وحماية الموارد وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

رافقها في الجولة علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وشيرين فكري مساعد الوزيرة للسياسات البيئية، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية.

تقديم أفضل خدمة بما يرقى لطموحات المواطن

وأكّدت وزيرة البيئة خلال لقائها العاملين أهمية التعامل مع الملفات التي تمس المواطنين بشفافية واهتمام كبير والعمل على تذليل العقبات أمامهم والتعامل مع شكواهم باهتمام والعمل على حلها؛ لتقديم أفضل خدمة بما يرقى لطموحات المواطن المصري وينعكس على حياته تطبيقاً لمبادئ الجمهورية الجديدة.

رؤية العاملين لرفع كفاءة العمل

واستمعت وزيرة البيئة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل الوزارة بجهازيها، إذ أعرب العاملون عن تفاؤلهم في أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والإنجازات، مُقدمين التهنئة لها على تجديد ثقته القيادة السياسية بها، مُتمنين لها دوام النجاح والتوفيق.