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عضو تأسيسية التحالف الوطني: الرئيس السيسي يهتم بملف تمكين الشباب

كتب:

يارا أشرف
09:55 ص | الأربعاء 10 يوليو 2024
حاتم متولي عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو مؤسس بمؤسسة حياة كريمة

حاتم متولي عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو مؤسس بمؤسسة حياة كريمة

قال حاتم متولي عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو مؤسس بمؤسسة حياة كريمة، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يرعى التحالف الوطني منذ اليوم الأول لانطلاقه فضلًا عن دعمه لمؤسسة حياة كريمة التي تمثل الذراع التنفيذي للمبادرة العظيمة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى اهتمام السيسي بتمكّين الشباب.

جهود حياة كريمة

وأضاف «متولي»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء  DMC»»، على قناة DMC، أنَّ حياة كريمة تطوّر في مرحلتها الأولى أكثر من 1400 قرية مصرية فضلًا عن تطوير كلا من البنية التحتية والفوقية، موضحًا أنَّ هذه المبادرة تعمل على جانب آخر وهو بناء الإنسان المصري.

العمل الأهلي في مصر

وتابع أنَّ العمل الأهلي في مصر قديم وأصيل، وأول مؤسسة أهلية نشأت بمصر كانت منذ 200 عام، والإنسان المصري بطبعه خيّر وشهم يحرص على أصدقائه وجيرانه وعائلته، وهذه سمة أساسية من السمات الشخصية في المصريين.

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