وصول 31 ألف طن ألومنيوم إلى ميناء سفاجا وتداول 675 شاحنة بضائع عامة

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة مواني الهيئة، 12 سفينة، وتم تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 675 شاحنة و170 سيارة وشملت حركة الواردات 33 ألف طن بضائع، و356 شاحنة و139 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 319 شاحنة و31 سيارة.

استقبال السفينة «LUCKY HONG»

وأكدت أن ميناء سفاجا يستعد لاستقبال السفينة «LUCKY HONG» وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من السعودية، و«ALCUDIA EXPRESS»، بينما تغادر السفينتين «MAYSA» وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينة «ALCUDIA EXPRESS».

تداول 2400 طن بضائع

كما تم تداول 2400 طن بضائع و228 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2095 راكبا بموانيها.