أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، حسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- الاثنين 29 يوليو 2024: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادة الرياضيات.

- الأربعاء 31 يوليو 2024: مادتي الأحياء، والجغرافيا.

- الخميس 1 أغسطس 2024: مادتي الكيمياء، والتاريخ.

- السبت 3 أغسطس 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 4 أغسطس 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والتفكير العلمي.

- الاثنين 5 أغسطس 2024: الفيزياء.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه تم مراعاة وضع جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الدور الثاني 2024 محافظة كفر الشيخ، لتبدأ الامتحانات عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري.