عضو التحالف الوطني: نجحنا في الانتشار بـ27 محافظة لخدمة الأكثر احتياجا

قال حاتم متولي عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يتلقى التبرعات من الأفراد والجهات طبقا لقانون التحالف، مشيرا إلى أنّ التمويل يهدف إلى تمويل خطة وهكذا، وجار العمل في الوقت الحالي على مرحلة صياغة الخطط في الفترة المقبلة.

دراسة مصادر التمويل المتباينة

وأضاف «متولي»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «سنبدأ بدراسة مصادر التمويل المتباينة سواء الذاتية أو عن طريق الاعتماد على الشراكات مع جهات تمويل دولية بمجرد أن تصبح الخطط واضحة»، مشيرا إلى أنّ الخطة هي التي تحدد مصدر التمويل المناسب لها.

التحالف الوطني يراعي التنوع الجغرافي

وتابع: «راعينا في البداية التنوع الجغرافي والنوعي، وأن نكون قادرين على الانتشار في 27 محافظة، وهذا الأمر تحقق بالفعل»، مشيرا إلى أنّ التحالف الوطني يضم مؤسسات تخصصية، فمثلا هناك عمل في مجال الصحة وآخر في التعليم والتمكين الاجتماعي، فضلا عن المؤسسات التي تعمل في جميع الأنشطة والمجالات.