حاتم متولي: التحالف الوطني جذب مصادر تمويل دولية تحت مظلة قانونية

قال حاتم متولي عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني جذب مصادر تمويل دولية بحكم القانون، وخلال العامين الماضيين عمل التحالف من خلال مؤسساته، فهو مركزي في صناعة السياسات والتخطيط ولا ينطبق ذلك في التنفيذ.

وأضاف «متولي»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «كل مؤسسة تنفذ طبقا للرؤية والخطة التي جرى وضعها ومواردها المالية التي نجمعها في شكل خطة متكاملة تحت مظلة التحالف».

وتابع عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «فيما هو قادم، فإنني أحيي المجموعة القانونية وأعضاء البرلمان الذين حولوا حلم التحالف إلى قانون 171 لسنة 2023 الخاص بالتحالف نِتاج لمجهود التحالف ميدانيا، والقانون وسّع مصادر التحالف بشكل كبير جدا، حيث يمكنه جذب تمويل من جهات دولية والقانون ينظم هذه المسألة ونتعاون مع جهات الدولة المعنية».