نبيلة مكرم: جهود التحالف الوطني في غزة قدمت صورة إيجابية

أشادت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، مشيرةً إلى أن المجتمع المدني بذل جهودا كبيرا على مدار عامين، وقدم قوافل لقطاع غزة.

وأضافت «مكرم»، في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»، أن المشروعات التي قدمها التحالف أدت إلى تكوين كيان قانوني يجمع أكبر مؤسسات العمل الأهلي في مصر، وهو التحالف الوطني الأهلي التنموي، مشددةً على أن جهود التحالف الوطني في غزة قدمت صورة إيجابية لقطاع غزة.

وتابعت رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذى للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن مشهد غزة مليئ بالنقاط الإيجابية من المتطوعين الذين تكبدوا الكثير من المشاق لتوصيل هذه المساعدات، لافتةً إلى أنه يلخص البعد الإقليمى للتحالف ورسالة يبعثها للمساعدات للفئات الأولى بالرعاية للمصريين الأكثر احتياجا والأشقاء في قطاع غزة.